In due giorni arraffa merce per quasi 800 euro da un supermercato di Collecchio | fermato dai carabinieri su un' auto rubata

Parmatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In due giorni arraffa merce per quasi 800 euro da un supermercato di Collecchio. Fermato dai carabinieri su un'auto rubata. Nei guai 31enne dell’est Europa.I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

