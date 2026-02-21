Ruba un profumo e lo nasconde per fuggire notato dagli addetti alla sicurezza | intervengono i carabinieri

Un uomo di 37 anni, noto alle forze dell’ordine, ha tentato di scappare dopo aver rubato un profumo in un grande negozio del centro. È stato sorpreso dagli addetti alla sicurezza mentre nascondeva la bottiglia sotto la giacca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno portato l’uomo in caserma. La merce rubata è stata restituita al negozio. La vicenda si è conclusa con la sua denuncia.

Nel corso della serata, i carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno denunciato un 37enne catanese, con precedenti penali, ritenuto responsabile di furto ai danni di un noto multistore del centro cittadino. L'episodio si è verificato all'interno di un punto vendita di via Etnea, dove gli addetti alla sicurezza, attraverso il sistema di videosorveglianza, hanno notato l'uomo aggirarsi con fare sospetto nel reparto profumeria.

