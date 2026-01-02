Ruba gratta e vinci e sigarette e fugge in bici nella notte di Capodanno notato e arrestato dai carabinieri

Durante la notte di Capodanno, a L'Aquila, un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rubato gratta e vinci e sigarette, quindi fuggendo in bicicletta. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla sua identificazione e al fermo per resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e ricettazione. L'episodio si inserisce nelle attività di tutela della sicurezza cittadina durante le festività.

Scenario del furto e poi dell'arresto la città dell'Aquila dove il protagonista della scena è finito in manette per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e ricettazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Livorno | Ruba sigarette, contanti e un centinaio di gratta e vinci da una tabaccheria: arrestato Leggi anche: Ruba sigarette e gratta e vinci al bar della stazione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Avellino, trova carta di credito e compra sigarette e gratta e vinci: denunciato ragazzo di 30 anni; Tenta di fuggire al controllo dei carabinieri a Pizzoli, arrestato; Compra sigarette e gratta e vinci con un bancomat rubato; Furto di gratta e vinci in un bar del Cremonese: identificato l’autore e denunciata una donna per favoreggiamento dopo le indagini dei carabinieri. Ruba gratta e vinci e sigarette e fugge in bici nella notte di Capodanno, notato e arrestato dai carabinieri - Scenario del furto e poi dell'arresto la città dell'Aquila dove il protagonista della scena è finito in manette per resistenza e minaccia a pubblico ... fanpage.it

L’AQUILA: IN BICI CON SIGARETTE E GRATTA E VINCI RUBATI, ARRESTATO STRANIERO - Si trovava a bordo di una bicicletta quando ha tentato di eludere il controllo dei carabinieri, venendo subito raggiunto e fermato: nel cestino del mezzo sono stati rinvenuti numerosi ... abruzzoweb.it

Fugge in bici con gratta e vinci e sigarette: arrestato nella notte di Capodanno a L’Aquila - Condotto presso la Caserma Carabinieri di via del Beato Cesidio, è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità ... laquilablog.it

Pizza Speziata "IL PIZZAIOLO SI GRATTA LE PALLE MENTRE FA LE PIZZE!" •OOOO 17 ago - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.