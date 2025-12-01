basket il gmv vince a rosignano e si mantiene al secondo posto in divisione regionale 2

Pisa, 1 dicembre 2025 – Vittoria come da pronostico a Rosignano, sul campo del fanalino di coda Dinamo, per il GMV, nell’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. I biancoverdi di Ghezzano si mantengono così al secondo posto, da soli in attesa della partita in posticipo tra Volterra e Follonica, a quattro lunghezze dal battistrada, imbattuto, Fortezza Livorno. I ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini hanno dominato fin dall’inizio, chiudendo già la pratica dopo i primi due periodi e ruotando tutti i giocatori a disposizione.. LA CRONACA – Il primo quarto vede i biancoverdi entrare in campo con un approccio molto superficiale e poco concreto nelle conclusioni, ma i padroni di casa non riescono a sfruttare il momento di leggerezza ospite per prendere il comando e, dopo un minuto di time out, Badalassi e compagni rientrano in campo più convinti, e riescono a prendere un buon vantaggio, finendo la prima frazione sul 13-23. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

