A Sanremo ho capito di essere malato ero depresso e non pensavo di aver bisogno di aiuto Il bacio con Fedez? Era giusto farlo | Rosa Chemical si racconta
Rosa Chemical ha ammesso di aver capito di essere malato durante la sua partecipazione a Sanremo, un evento che ha segnato un momento decisivo per lui. Ha spiegato di aver attraversato un periodo di depressione senza rendersene conto e di aver trascurato i segnali di disagio. La sua scelta di condividere pubblicamente il rapporto con Fedez, incluso il bacio sul palco, rappresenta un gesto sincero e spontaneo. Ora, Rosa Chemical si concentra sul suo percorso di recupero.
“Sanremo è stato un grande punto di svolta, perché da lì ho davvero capito di aver bisogno di aiuto, di essere malato “. Chi parla è Rosa Chemical, ospite di Nunzia De Girolamo a “ Ciao Maschio “, nella puntata in onda sabato 21 febbraio alle 17.05 su Rai 1. L’artista ripercorre il momento che ha segnato uno spartiacque nella sua carriera: la partecipazione al Festival di Sanremo del 2023. Una tappa sicuramente importante a livello professionale, ma che si è rivelata fondamentale anche sul piano privato, sebbene gli abbia ‘sbattuto’ in faccia una cruda realtà. Rosa Chemical racconta la depressione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ciao Maschio, Rosa Chemical-choc: "A Sanremo ho capito di essere malato"Rosa Chemical ha confessato a Ciao Maschio di aver capito di essere malato dopo la sua esperienza a Sanremo.
Rosa Chemical: “Dopo il Festival di Sanremo sono caduto in depressione. Il bacio con Fedez? Lo rifarei”Rosa Chemical ha spiegato che il suo stato di depressione è iniziato subito dopo il Festival di Sanremo 2023, dove ha attirato molte attenzioni grazie anche al bacio con Fedez.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
