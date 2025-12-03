Juve Udinese Marco Baridon a caldissimo | Miglior partita di David da quando è a Torino Zhegrova sarà un’arma letale – VIDEO

Juve Udinese, Marco Baridon promuove l’attacco dopo l’Udinese: David gioca la sua miglior gara, Zhegrova sarà una risorsa decisiva. Il commento. La vittoria per 2-0 ottenuta dalla Juventus contro l’ Udinese in Coppa Italia ha sancito l’accesso ai quarti di finale e, soprattutto, ha dato risposte incoraggianti sul reparto offensivo, orfano del lungodegente Dusan Vlahovic. A confermare l’ottimo momento delle alternative d’attacco è stato Marco Baridon, direttore di , intervenuto a caldo dall’esterno dell’ Allianz Stadium subito dopo il triplice fischio. La sua analisi si è concentrata sui due esterni che ora hanno l’obbligo di prendersi la Vecchia Signora sulle spalle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

