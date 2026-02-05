La polizia ha arrestato tre uomini nell’interland di Roma, nel frusinate. Sono accusati di aver messo a segno diversi furti e rapine in case della zona. I carabinieri di Frascati li hanno fermati durante le indagini e ora chiedono di chiarire tutti i loro spostamenti. La vicenda si è conclusa con tre custodie cautelari, mentre proseguono le verifiche per capire se ci siano altri episodi collegati.

Un gruppo di tre individui, attivo nell’interland di Roma, è stato arrestato dai carabinieri di Frascati per una serie di furti e rapine nelle abitazioni locali. Gli arrestati, privi di fissa dimora e con precedenti penali, comprendono un uomo di 21 anni, una donna di 23 anni e un giovane di 18 anni, quest’ultimo all’epoca dei fatti minorenne. Tutti e tre sono di origini rom e sono accusati di furto aggravato in abitazione, tentata rapina aggravata e ricettazione. Indagini e Risultati. Le indagini condotte dai militari hanno portato alla raccolta di elementi indiziari significativi contro gli indagati, evidenziando una notevole pericolosità sociale e una certa professionalità nelle loro azioni delittuose. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: furti e rapine nelle abitazioni, 3 custodie cautelari

Approfondimenti su Roma Frascati

Nelle ultime ore, a Roma, la Polizia di Stato ha arrestato dieci persone sospettate di aver messo a segno furti e rapine tra il centro e il litorale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Frascati

Argomenti discussi: Boom di furti e rapine da Fiumicino al quartiere Montesacro: nove gli arresti solo lunedì 2 febbraio; Roma, raffica di furti e rapine tra centro, periferia e litorale: 9 arresti della Polizia di Stato; Scippi, furti e auto vandalizzate. Allarme sicurezza a Torrino-Mezzocammino; Roma, 9 arresti per furti e rapine: blitz della Polizia tra centro, periferie e litorale.

Furti e rapine tra Frascati e Monte Compatri: tre arrestiCRONACA – Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Frascati ha portato all’arresto di tre giovani, ritenuti responsabili di una serie di furti in abitazione, tentata rapina aggravata ... lanotiziaoggi.it

Furti e rapine: raffica di arresti tra Roma, Ostia e FiumicinoDai negozi alle auto in sosta, controlli a tappeto della Polizia portano a nove arresti tra centro, periferie e litorale ... ilfaroonline.it

Pos portatili e furti contactless, tra Napoli e Roma ritorna la psicosi #Campania facebook

Scippi, furti e auto vandalizzate. Allarme sicurezza a Torrino-Mezzocammino ift.tt/qrsUWiw x.com