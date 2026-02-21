Roma scuole sotto pressione | municipi contestano l’uso

A Roma, le scuole affrontano pressioni dai municipi per l’uso delle palestre scolastiche. I dirigenti scolastici raccontano di richieste insistenti e di minacce, che rendono difficile gestire le strutture sportive. Alcuni presidi segnalano anche che i municipi cercano di imporre decisioni senza consultare le scuole o rispettare le esigenze degli studenti. La situazione crea tensioni evidenti tra le istituzioni scolastiche e i rappresentanti comunali. La questione continua a dividere le parti coinvolte.

Guerra di palestre nelle scuole romane: i presidi denunciano pressioni e minacce dai municipi. Roma è scossa da una crescente tensione tra scuole e alcuni municipi, con i dirigenti scolastici che denunciano richieste inappropriate e, in alcuni casi, vere e proprie intimidazioni riguardo all'utilizzo delle palestre. L'Associazione nazionale presidi ha espresso forte preoccupazione e ha rivolto un appello diretto al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessora alla scuola Claudia Pratelli per ristabilire un clima di collaborazione e tutelare l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Richieste e pressioni: il nodo delle palestre contese.

Roma: Mussolini (FI), Municipi rispettino autonomia delle scuole della CapitaleLe scuole di Roma godono di piena autonomia.

Scuole comunali, l'opposizione: "Aggirato provvedimento formale, istituzioni scolastiche sotto pressione"Il Gruppo Rinascimento Castiglionese commenta la comunicazione del sindaco di Castiglion Fiorentino riguardante le scuole di Santa Cristina e La Nave, evidenziando come alcune procedure sembrino essere state aggirate.

