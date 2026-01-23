Scuole comunali l' opposizione | Aggirato provvedimento formale istituzioni scolastiche sotto pressione

Il Gruppo Rinascimento Castiglionese commenta la comunicazione del sindaco di Castiglion Fiorentino riguardante le scuole di Santa Cristina e La Nave, evidenziando come alcune procedure sembrino essere state aggirate. La questione riguarda le modalità di gestione delle strutture scolastiche comunali e solleva interrogativi sulla trasparenza e il rispetto delle normative. La discussione è ancora aperta, con le istituzioni sotto osservazione per garantire correttezza e attenzione alle esigenze educative.

Il Gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese interviene in merito alla recente comunicazione del sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli al dirigente scolastico, nella quale si afferma che gli edifici della scuola elementare di Santa Cristina e della scuola materna de La Nave non.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Asili e scuole dell’infanzia sotto pressione: personale in stato di agitazione a Verona Ciclone Harry, è il giorno più critico: scuole chiuse, evacuazioni e costa ionica sotto pressioneOggi la Sicilia affronta il momento più critico del maltempo causato dal ciclone Harry. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Iscrizioni Scuole Infanzia Comunali a.s. 2026/27; SCUOLE A CORI: L'OPPOSIZIONE È DELUSA, NON C'È IL DISASTRO CHE CREDEVANO; Passano mozioni opposizione su parcheggio Caposoprano e scuole: maggioranza con Morgana sul tema sicurezza; La comunicazione di Masci fa di nuovo infuriare l'opposizione e Costantini scrive al prefetto: Ultimo avvertimento. A Gallarate scattano gli aumenti alla Fondazione Scuole Materne. Scelta dell’amministrazioneI genitori denunciano di aver scoperto all'ultimo delle cifre in forte aumento. L'opposizione rinvia la piena responsabilità al municipio: Il taglio del contributo deciso dalla maggioranza ... varesenews.it Sospese a tempo indeterminato le sezioni Primavera della Fondazione Scuole Materne di GallarateLa comunicazione del Cda alle famiglie che avevano già fato le iscrizioni, per criticità di natura economica e tecnica. Critiche dall'opposizione, che solleva anche il tema della legittimità degli a ... varesenews.it Fino al 14 febbraio 2026 è possibile presentare le domande di iscrizione alle Scuole dell’Infanzia per tutti i bambini residenti nel Comune di Forlì nati negli anni 2023, 2022 e 2021. Per potersi iscrivere alle Scuole dell’Infanzia Comunali è obbligatoria la reside - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.