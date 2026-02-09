Scontro tra auto e camion dei rifiuti sulla Porrettana | automobilista muore carbonizzato

Questa notte, a Marzabotto, un incidente mortale si è verificato sulla statale 64 Porrettana. Un’auto e un camion dei rifiuti di Hera sono venuti a collidere frontalmente in località Lama di Reno, poco prima dell’una. L’impatto è stato violento, e l’auto ha preso fuoco. Purtroppo, l’automobilista non ce l’ha fatta: è morto carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era già più niente da fare. La strada è stata chiusa per alcune ore, mentre i

Tragico incidente stradale a Marzabotto, lungo la statale 64 Porrettana, in località Lama di Reno, poco prima dell'una di notte del 9 febbraio dove un'auto si è scontrata frontalmente con un camion della raccolta rifiuti di Hera. A perdere la vita è stato l'uomo che si trovava alla guida della.

