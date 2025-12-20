VIDEO Case popolari Soccavo Pianura il ghetto dei senza diritti | Inaccettabili condizioni igienico-sanitarie

Tempo di lettura: 3 minuti Accumuli di rifiuti, pozzetti saturi, infiltrazioni nei tetti. E ancora: bagni fatiscenti con colonne fecali obsolete, giardinetti invasi da rifiuti, androni privi di illuminazione. Benvenuti nelle case popolari di Soccavo e Pianura. Sono i rioni fatiscenti della legge 219, realizzati nel post sisma 1980. Rientrano nel patrimonio edilizio del Comune di Napoli e dell’ Acer Campania. Il consiglio della Municipalità 9 ne chiede la riqualificazione, con abbattimento e ricostruzione. Perché vivono “condizioni igienico-sanitarie inaccettabili”. La richiesta parte da una delibera, approvata all’unanimità il 17 novembre scorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

