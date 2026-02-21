Roma | PolMetro raddoppia la sicurezza a Termini +80 agenti in arrivo

A Roma, la PolMetro ha deciso di aumentare la presenza di agenti nel quartiere di Termini, rispondendo alle richieste dei residenti e dei pendolari. Nei prossimi mesi, arriveranno 80 nuovi agenti per pattugliare le strade e vigilare sui principali punti di snodo. Questa mossa mira a ridurre i fenomeni di microcriminalità e migliorare la percezione di sicurezza. La decisione si inserisce in un piano più ampio di rafforzamento dei controlli nella zona.

Roma: La PolMetro estende la sua presenza a Termini, un nuovo presidio per la sicurezza dei viaggiatori. Roma, 20 febbraio 2026 – Un nuovo ufficio della PolMetro è operativo presso la stazione Termini, potenziando la sicurezza nella rete metropolitana romana. L’inaugurazione, avvenuta nel pomeriggio, ha la partecipazione del Ministro dell’Interno, del Sindaco di Roma e dei vertici delle forze dell’ordine e di Atac, l’azienda di trasporto pubblico locale. L’obiettivo è replicare un modello già consolidato a Milano, offrendo ai cittadini un punto di riferimento sicuro e accessibile. Un modello ispirato all’esperienza milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu Roma, alla stazione Termini primo ufficio PolMetro, inaugurazione con PiantedosiRoma, la consegna simbolica delle chiavi dell’ufficio PolMetro alla stazione Termini è avvenuta questa mattina, a causa dell’aumento dei furti nelle aree ferroviarie. Nuova sede Polmetro a Termini, Aielli (Dg Atac): "Possiamo migliorare servizio, ma serve sicurezza" – Il videoLa Polizia di Stato ha aperto il suo primo presidio alla stazione Termini, un punto centrale per i trasporti romani. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma, inaugurata nuova sede operativa della PolMetro a Termini. Roma, alla stazione Termini primo ufficio PolMetro, inaugurazione con PiantedosiInaugurata la sede operativa della Polmetro nella stazione Termini di Roma. Le chiavi dei nuovi uffici sono state simbolicamente consegnate questa mattina dal direttore generale di Atac Paolo Aielli a ... adnkronos.com Roma, inaugurata nuova sede operativa della PolMetro a TerminiROMA (ITALPRESS) – Sono stati inaugurati questa mattina, presso la stazione di Roma Termini, i nuovi uffici della PolMetro, la sezione specializzata della Polizia di Stato i cui agenti sono impegnati ... msn.com Inaugurata la nuova sede operativa PolMetro a Roma Termini. x.com Questa mattina è stata ufficialmente aperta la nuova sede operativa della PolMetro della Polizia di Stato all’interno della stazione di Roma Termini, un presidio pensato per rafforzare la sicurezza nel sistema della metropolitana e nel trasporto pubblico locale. - facebook.com facebook