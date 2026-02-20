Nuova sede Polmetro a Termini Aielli Dg Atac | Possiamo migliorare servizio ma serve sicurezza – Il video

La Polizia di Stato ha aperto il suo primo presidio alla stazione Termini, un punto centrale per i trasporti romani. L’obiettivo è migliorare la sicurezza dei pendolari e degli operatori, ma si riconosce che la presenza delle forze dell’ordine può rafforzare anche il senso di tutela. Aielli, direttore generale di Atac, ha sottolineato che, pur migliorando il servizio, la sicurezza rimane una priorità fondamentale per garantire un flusso più tranquillo e sicuro.

(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2026 "Prima volta che la Polizia di Stato apre un proprio presidio presso una stazione metropolitana, la stazione Termini, e chiaramente un nodo nevralgico per la mobilità della città di Roma. Ed è un nodo nevralgico anche per cambiare, diciamo, la modalità di accesso da parte dei cittadini verso il servizio di pubblico di trasporto. Sicuramente noi dobbiamo aumentare la qualità, la quantità del trasporto, però è fondamentale l'aspetto della sicurezza" così il dg di Atac Paolo Aielli, a margine dell'inaugurazione della sede della Polmetro a Termini. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Roma, Gualtieri “Più sicurezza con nuovo presidio PolMetro a Termini" Leggi anche: Strada Teverina, arriva il tutor per la velocità: "Non serve a fare cassa ma a migliorare la sicurezza" Nuova sede Polmetro a Termini, Aielli (Dg Atac): Possiamo migliorare servizio, ma serve sicurezza Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma, Piantedosi Più sicurezza con nuova sede PolMetro a Termini; Roma, Piantedosi Più sicurezza con nuova sede PolMetro a Termini; Roma Capitale promuove Bulgari: ok al laboratorio del lusso nell’ex sede comunale all’Eur; Scordamaglia (Filiera Italia): Esportazioni del florovivaismo italiano cresce del 5%. Nuova sede Polmetro a Termini, Aielli (Dg Atac): Possiamo migliorare servizio, ma serve sicurezzaLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it Roma: partnership Questura e Atac, inaugurata la nuova sede operativa della PolMetro a Termini(FERPRESS) – Roma, 20 FEB – Sono stati inaugurati questa mattina, presso la stazione di Roma Termini, i nuovi uffici della PolMetro, la sezione specializzata della Polizia di Stato i cui agenti sono i ... ferpress.it A Piacenza Forza Nuova apre una nuova sede all'interno di un noto centro commerciale. La protesta dell'ex capo della polizia locale. Che grida allo scandalo per il silenzio delle istituzioni. #Pietre @repubblica x.com Nuova sede nel comprensorio ionico e squadra dirigente rinnovata per rafforzare la presenza sindacale a supporto del personale scolastico Importante riorganizzazione per la UIL Scuola Rua nella provincia di Reggio Calabria, che avvia una nuova fase di ra - facebook.com facebook