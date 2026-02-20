Roma alla stazione Termini primo ufficio PolMetro inaugurazione con Piantedosi

Roma, la consegna simbolica delle chiavi dell’ufficio PolMetro alla stazione Termini è avvenuta questa mattina, a causa dell’aumento dei furti nelle aree ferroviarie. La nuova sede operativa mira a rafforzare la sicurezza e a migliorare i servizi di polizia. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro dell’Interno Piantedosi, il questore Massucci e il direttore di Atac Aielli. La presenza di autorità e rappresentanti di istituzioni evidenzia l’importanza dell’intervento. La sede sarà attiva da subito per contrastare i reati nelle zone più trafficate.

(Adnkronos) – Inaugurata la sede operativa della Polmetro nella stazione Termini di Roma. Le chiavi dei nuovi uffici sono state simbolicamente consegnate questa mattina dal direttore generale di Atac Paolo Aielli al questore Roberto Massucci, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, del prefetto Lamberto Giannini e del sindaco . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Roma, 2 aggressioni alla stazione Termini: gravissimo un uomo Leggi anche: Roma: blitz alla stazione Termini, 3 arresti e 9 denunce Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La criminologa Roberta Bruzzone è stata derubata alla stazione Termini a Roma; Rendere visibile l’invisibile a Roma, Stazione Termini; Treni in ritardo e cancellazioni, San Valentino da incubo alla stazione Termini: il motivo dei disagi sulla linea alta velocità...; Bruzzone derubata del telefono a Termini: Trovato subito, grazie alla Polfer. Alla stazione Termini di Roma primo ufficio polmetro, 'più sicurezza'(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Con un simbolico scambio della chiave tra il direttore generale di Atac, Paolo Aielli, e il questore di Roma, ... notizie.tiscali.it Termini: inaugurato all'interno della stazione il primo ufficio romano della PolMetroPresenti il ministero dell'Interno, il sindaco Gualtieri, il capo della polizia e il questore di Roma: Luogo nevralgico della città ... romatoday.it Alla stazione Termini di Roma primo ufficio polmetro, 'più sicurezza'. Inaugurazione con Piantedosi, 'raddoppierà organico' #ANSA x.com Oggi, 19 febbraio, presso il binario 1 della Stazione di Roma Ostiense, alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha partecipato alla cerimonia inaugurale del Treno del Ricordo”. L'inizi - facebook.com facebook