Una donna morta e due feriti in un drammatico scontro tra auto in A4

Domenica pomeriggio sull'autostrada A4 si è verificato un grave incidente tra tre veicoli all'altezza di Verona Sud, in direzione Milano. L'impatto ha avuto conseguenze drammatiche, provocando una vittima e due feriti. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione per la gravità dell'accaduto.

Drammatico incidente lungo l'autostrada A4 nel pomeriggio di domenica. Stando a quanto appreso, tre auto si sono scontrate all'altezza del casello di Verona Sud, in direzione Milano, intorno alle 15.30, con una dinamica al vaglio della sottosezione di Polizia stradale di Verona sud.

