Incidente nella notte sull' Alemagna | una donna morta e una ferita nello scontro tra due auto

LONGARONE (BELLUNO) - Tragico incidente sulla strada statale 51 Alemagna, a Longarone: nella tarda serata di mercoledì 3 dicembre, intorno alle 23.40, due auto si sono scontrate.. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente nella notte sull'Alemagna: una donna morta e una ferita nello scontro tra due auto

