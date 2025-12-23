Incendio a Torino Centro | a fuoco magazzino di un supermercato fitta nube di fumo

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre 2025, nel magazzino del supermercato Pam all'incrocio tra via XX Settembre e via Monte di Pietà a Torino. Sul posto si è sviluppata una densa nube di fumo che ha reso difficoltoso anche solo il passaggio di cittadini e visitatori.

