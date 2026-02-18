Metro C fino a Farnesina | partono i cantieri L’obiettivo è avere le nuove 7 stazioni entro il 2036 dice il sindaco Gualtieri

Il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato l’avvio dei cantieri per la metro C fino a Farnesina, causando timori tra i cittadini per possibili disagi. L’obiettivo è completare le sette nuove stazioni entro il 2036, secondo il piano comunale. Gualtieri ha sottolineato che rinviare i lavori non porterebbe vantaggi, e che l’apertura dei cantieri rappresenta un passo necessario, anche se temporaneamente fastidioso. I lavori iniziano in un momento di forte attesa da parte di residenti e pendolari.

Si lavorerà in parallelo sulle due tratte (Venezia-Mazzini e Mazzini-Farnesina) per fare più in fretta. Intanto con i nuovi treni scenderà la frequenza della linea verde “Rimandare non dà nessun beneficio. Apriamo i cantieri oggi sapendo che potranno esserci disagi, ma che è la cosa giusta da fare”, dice il sindaco Roberto Gualtieri. Nella sala della Protomoteca in Campidoglio scorrono, una dopo l’altra, le slide di presentazione delle sei future stazioni della Metro C: Chiesa Nuova, Castel San’Angelo-Piazza Pia, Ottaviano, Mazzini, Auditorium e Farnesina. Sette chilometri – con tanto di triplo attraversamento sottoterra del Tevere – che allungheranno la linea verde oltre la stazione di piazza Venezia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Falsa partenza della metro C di Gualtieri: nelle nuove stazioni non c’è campo e il buco farà felici i borseggiatoriLa nuova fase della metro C di Gualtieri si rivela una delusione: nelle stazioni, il segnale di telefonia è assente e il vuoto tra i binari crea opportunità per i borseggiatori.

