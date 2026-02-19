Olimpiadi estive 2036 in Italia? C’è l’idea Venezia Pronti ad una nuova sfida

Come si dice in questi casi, l’appetito vien mangiando. Tra dieci anni, o forse anche tra quindici, l’Italia potrebbe ospitare i Giochi più spettacolari di sempre, almeno da un punto di vista della bellezza paesaggistica e architettonica. Secondo quanto detto nella giornata odierna dal Governatore del Veneto Luca Zaia durante un incontro con i media a Cortina d’Ampezzo, la volontà è quella di candidare la città di Venezia ed i territori limitrofi per ospitare le Olimpiadi estive del 2036 o del 2040. Un’idea che segue il trend di evento “diffuso”, cominciato proprio con la rassegna a cinque cerchi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpiadi estive 2036 in Italia? C’è l’idea VeneziaVenezia potrebbe ospitare le Olimpiadi estive del 2036, una proposta che sta facendo discutere.

Italia senza medaglie in una giornata delle Olimpiadi: non succedeva da 4 anni! E nelle edizioni estive…#Milano-Cortina 2026 || L’Italia chiude una giornata senza medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la prima volta da quattro anni.

