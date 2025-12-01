Sinagoga vandalizzata a Monteverde | Mattarella telefona alla Comunità Ebraica di Roma
Il gesto intimidatorio e la reazione del Capo dello Stato. La sinagoga di via Giuseppe Pianese, nel quartiere romano di Monteverde, è stata oggetto di un grave atto vandalico. Sulle sue mura sono comparse le scritte "Monteverde antisionista e antifascista" e "Palestina Libera", mentre la targa d'intitolazione è stata completamente imbrattata con vernice nera. A seguito dell'episodio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, per esprimergli vicinanza e solidarietà dopo il gesto intimidatorio.
