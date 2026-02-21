Roma balla contro la violenza | 300+ persone per One Billion Rising

Sabato 21 febbraio 2026, più di 300 persone hanno partecipato a un flash mob in piazza del Campidoglio, Roma, per “One Billion Rising”. L’evento ha coinvolto cittadini di tutte le età che hanno ballato insieme per denunciare la violenza contro le donne. La manifestazione ha attirato l’attenzione di passanti e media locali, creando un momento di solidarietà e rabbia collettiva. La città si è mobilitata per chiedere azioni concrete contro la violenza di genere.

Roma si alza in danza contro la violenza: un flash mob al Campidoglio per "One Billion Rising". Un'ondata di energia e consapevolezza ha attraversato sabato 21 febbraio 2026 piazza del Campidoglio a Roma, con il flash mob di "One Billion Rising", l'iniziativa globale che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza di genere. L'evento, che ha la partecipazione di centinaia di persone, è stato reso possibile grazie al patrocinio dell'assessorato alle attività produttive, pari opportunità e attrazione investimenti di Roma Capitale e alla collaborazione di diverse associazioni, tra cui AssoDanza Italia, Amnesty International Italia, Differenza Donna e Amref Italia.