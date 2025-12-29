Roma-Genoa le pagelle | Ferguson risponde Soulé incide Dybala governa

Analisi delle prestazioni di Roma e Genoa nel match recente. Ferguson si mostra all’altezza, Soulé offre contributi importanti e Dybala guida la squadra. Una sfida che ha risposto alle aspettative, confermando i ruoli e le qualità di entrambi i club. Un confronto tra due squadre con obiettivi diversi, evidenziando le singole performance e l’andamento complessivo della partita.

La risposta che Gian Piero Gasperini si aspettava è arrivata dal campo, senza giri di parole. La Roma batte il Genoa e lo fa anche grazie a una serie di prestazioni individuali solide, in alcuni casi persino simboliche, dopo giorni tutt’altro che leggeri sul piano delle critiche. Ferguson, la serata giusta. C’era curiosità, e anche un pizzico di tensione, attorno alla partita di Evan Ferguson. Le parole dell’allenatore avevano pesato, ma l’attaccante ha scelto la strada migliore per rispondere. Assist lucido per il raddoppio di Koné, poi il primo gol con la maglia della Roma all’Olimpico, arrivato con il tempismo di chi non si tira indietro quando conta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: Roma-Parma, orario e dove vederla: le formazioni ufficiali. Gasperini punta su Dybala-Ferguson-Soulé Leggi anche: Roma Genoa 3-1: i giallorossi vincono e convincono! Decidono le reti di Soulè, Kone e Ferguson Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gasp: Da 9 preferisco Dybala. Ferguson mi faccia vedere che ha fame se rivuole il posto; Gasperini: Si parla troppo di mercato. Ferguson? Non era un discorso contro di lui; Roma-Genoa LIVE; Roma-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Gasperini e De Rossi. Pagelle Roma-Genoa 3-1: primo tempo devastante dei giallorossi, superata la Juventus. Ansia per Soulé - Nella serata del ritorno di De Rossi all’Olimpico, la squadra di Gasperini ritrova la vittoria dopo il ko contro la Juve. sport.virgilio.it

