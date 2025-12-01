Roma l' attacco è un flop | contro il Napoli nessuno spunto da Ferguson Soulé e Dybala

Gazzetta.it | 1 dic 2025

Solo due tiri in porta per la Roma: non funziona nemmeno la mossa di schierare 4 punte insieme nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

roma l attacco 232 un flop contro il napoli nessuno spunto da ferguson soul233 e dybala

© Gazzetta.it - Roma, l'attacco è un flop: contro il Napoli nessuno spunto da Ferguson, Soulé e Dybala

