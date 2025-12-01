Roma l' attacco è un flop | contro il Napoli nessuno spunto da Ferguson Soulé e Dybala

Solo due tiri in porta per la Roma: non funziona nemmeno la mossa di schierare 4 punte insieme nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, l'attacco è un flop: contro il Napoli nessuno spunto da Ferguson, Soulé e Dybala

Roma sconfitta dal Napoli: i nostri Top e Flop del match La Roma cade all’Olimpico contro il Napoli: decide il gol di Neres nel primo tempo. Ecco i Top e i Flop della serata giallorossa. TOP ? Voglioso – Pellegrini è l’unico a dare ritmo e idee nel primo tempo - facebook.com Vai su Facebook

#CremoneseRoma : Roma Player Rating via @WhoScored Top Roma : ? Flop Roma : ? Vai su X

Roma, è crisi per l’attacco: Massara studia il prestito di Zirkzee o Kalimuendo - La Roma è già al lavoro per affrontare queste tre emergenze e supportare Gasperini, che sta cercando di guidare una squadra ... Si legge su corrieredellosport.it

Bailey che flop. Nuovo infortunio per l'esterno della Roma - Questo l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Bailey e che priveranno Gasperini di un’altra scelta in attacco. romatoday.it scrive

Roma, l'attacco resta ancora secco. Di nuovo una serata flop per Dovbyk e Ferguson - La seconda sconfitta della Roma in questa serie A è coincisa con un altra gara - Si legge su tuttomercatoweb.com