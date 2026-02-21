Roma 16enne quasi ucciso per un debito di droga | 6 arresti 4 sono minorenni

A Roma, un ragazzo di 16 anni è stato brutalmente aggredito da una banda di pusher a causa di un debito di droga. La violenta rissa si è svolta in strada, con calci, sprangate e fendenti, coinvolgendo anche quattro minorenni. La vittima è stata colpita gravemente, rischiando di perdere la vita. La polizia ha arrestato sei persone, tra cui alcuni minorenni, per aver partecipato all’aggressione. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il colpo finale sarebbe arrivato quando il suo tentativo di divincolarsi sarebbe stato neutralizzato da uno degli indagati, un minorenne, che avrebbe estratto un coltello colpendolo alla schiena Un ragazzo di 16 anni è stato quasi ammazzato in mezzo alla strada per un debito di droga. Il giovanissimo è stato massacrato di botte, preso a sprangate e accoltellato da una banda di pusher, tra questi anche 4 minorenni. È la conferma di come a Roma i giovani spacciatori siano sempre di più, anche grazie a strumenti come Telegram. Sono entrato nelle chat dei pusher. I nomi dei gruppi tra offerte e consigli per evitare l'arresto A ricostruire quanto successo lo scorso novembre a Cincecittà sono state le indagini della polizia di Stato coordinate dalla procura di Roma avviate proprio in seguito del tentato omicidio di un minore avvenuto in una area verde compresa tra viale Ciamarra e via Libero Leonardi.🔗 Leggi su Romatoday.it

