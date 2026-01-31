Debito di droga a Mazara del Vallo regolato con violenza picchiata la persona sbagliata | 5 arresti

La polizia ha arrestato cinque persone a Mazara del Vallo, accusate di aver usato la violenza per regolare un debito di droga. Secondo le ricostruzioni, hanno picchiato la persona sbagliata, scatenando un'operazione che ha portato all’arresto di diversi sospettati. Le indagini continuano per chiarire tutti i dettagli dell’aggressione e le responsabilità.

È di cinque arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Mazara del Vallo, dove sono stati eseguiti provvedimenti cautelari nei confronti di cittadini coinvolti in un episodio di estorsione e lesioni aggravate legato alla riscossione di un debito di droga. Le misure sono state disposte dal Tribunale di Marsala, su richiesta della Procura, dopo un’indagine avviata in seguito a una violenta aggressione avvenuta presso un’azienda agricola il 28 ottobre 2025. Le indagini e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio il pomeriggio del 28 ottobre 2025, quando una volante del Commissariato di Mazara del Vallo è intervenuta presso un’azienda agricola in seguito a una segnalazione di aggressione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La polizia ha arrestato due uomini provenienti da Reggio Calabria che trasportavano droga fino a Mazara del Vallo.

