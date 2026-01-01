Picchiato e violentato da due giovanissimi per un debito di droga | due arresti uno era minorenne

Due giovani di 18 e 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Tivoli per aver commesso reati tra cui spaccio di droga, estorsione, rapina, lesioni e violenza sessuale aggravata. L'indagine ha portato alla scoperta di un episodio di violenza verificatosi in relazione a un debito di sostanze stupefacenti. Uno degli arrestati è minorenne. Le autorità proseguono le indagini per approfondire i fatti e assicurare i responsabili alla giustizia.

