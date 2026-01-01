Picchiato e violentato da due giovanissimi per un debito di droga | due arresti uno era minorenne
Due giovani di 18 e 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Tivoli per aver commesso reati tra cui spaccio di droga, estorsione, rapina, lesioni e violenza sessuale aggravata. L'indagine ha portato alla scoperta di un episodio di violenza verificatosi in relazione a un debito di sostanze stupefacenti. Uno degli arrestati è minorenne. Le autorità proseguono le indagini per approfondire i fatti e assicurare i responsabili alla giustizia.
Due ragazzi di 18 e 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Tivoli con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, lesioni personali aggravate, violenza sessuale aggravata e minaccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Furto da Decathlon: arrestati due giovanissimi, uno è minorenne
Leggi anche: Da uno scambio di droga sospetto in stazione a perquisizioni in più abitazioni per tutta l’Umbria: due arresti
Stuprata, picchiata e seviziata dal compagno: «Oggi moriamo in due»; PESTATA DAL COMPAGNO A LATINA: ASSOLUZIONE DEFINITIVA PER L'UOMO CHE EVASA DAL CARCERE.
Milano, arrestato giovane accusato di due violenze su minorenni - E' stato arrestato un 19enne ecuadoriano accusato di avere violentato due ragazze minorenni. msn.com
Un ragazzo di vent’anni è stato arrestato a Milano per aver picchiato e violentato l’ex compagna nella casa degli anziani dove lei lavora come badante - facebook.com facebook
Novara, ha violentato e maltrattato la moglie: arrestato 61enne, dovrà scontare quattro anni x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.