Rogoredo l' ipotesi del pizzo al pusher ucciso e i sospetti di tensioni con il poliziotto

A Rogoredo, un pusher è stato ucciso in circostanze ancora da chiarire. Si ipotizza che l’omicidio sia legato a richieste di protezione o pagamento di pizzo da parte dell’uomo. Le indagini si sono concentrate anche su un ufficiale di polizia, ora sospettato di aver avuto un ruolo nei fatti. I sospetti si rafforzano ascoltando le testimonianze di quattro agenti, che hanno confermato tensioni tra il poliziotto e la vittima. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

L'ipotesi di richieste di "pizzo" avanzate dall'agente di polizia al pusher che nell'ultimo periodo avrebbero portato a dissapori e tensioni. È uno dei temi su cui stanno lavorando gli investigatori della Squadra Mobile di Milano nell'indagine coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola sulla morte di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un controllo anti-spaccio, dall'assistente capo Carmelo Cinturrino. Il poliziotto è ora indagato per omicidio volontario, accusa sempre più solida e che ha trovato riscontri anche negli interrogatori resi giovedì in Questura dai suoi quattro colleghi, ai quali sono stati contestati il favoreggiamento e l'omissione di soccorso.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il poliziotto ‘fanatico’, i sospetti sul pizzo ai pusher e l’ordine al collega dopo l’omicidio: “Vai in commissariato e prendi lo zaino”Il poliziotto Carmelo Cinturrino ha ucciso il 28enne marocchino Abderrahim Mansouri con un colpo alla testa in via Impastato a Milano.

Rogoredo, le voci sul poliziotto indagato per l’omicidio di Mansouri: «Chiedeva il pizzo ai pusher»A Rogoredo, il caso di Carmelo Cinturrino si complica dopo che si sono diffuse voci su un possibile coinvolgimento nel tentativo di estorsione ai pusher.

