Il poliziotto ‘fanatico’ i sospetti sul pizzo ai pusher e l’ordine al collega dopo l’omicidio | Vai in commissariato e prendi lo zaino
Il poliziotto Carmelo Cinturrino ha ucciso il 28enne marocchino Abderrahim Mansouri con un colpo alla testa in via Impastato a Milano. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio del 26 gennaio, dopo che l’agente aveva avuto uno scontro con il giovane, coinvolto in sospetti legati al pizzo ai pusher. Prima di sparare, Cinturrino ha ordinato a un collega di recuperare uno zaino dal commissariato. La motivazione esatta dell’uso della pistola resta ancora da chiarire.
“Vai in commissariato e prendi lo zaino”. Tardo pomeriggio del 26 gennaio, via Impastato a Milano. L’assistente capo Carmelo Cinturrino ha appena ferito a morte il ventottenne marocchino Abderrahim Mansouri: un unico colpo letale sopra la tempia destra. Inizia così la presunta messinscena che sarebbe stata architettata dal quarantaduenne per alterare la scena del crimine e avvalorare la tesi che ancora venerdì 20 febbraio ha ribadito al suo avvocato Piero Porciani: “Non avevo intenzione di uccidere, ho sparato perché avevo paura”. Peccato che, stando a quanto sta emergendo, Mansouri non abbia mai impugnato l’arma a salve, sistemata accanto al corpo in un secondo momento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Rogoredo, le voci sul poliziotto indagato per l’omicidio di Mansouri: «Chiedeva il pizzo ai pusher»
Leggi anche: "Chiedeva il pizzo", "mentì sui soccorsi": cosa non torna sulla posizione del poliziotto che ha sparato al pusherVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Pusher ucciso a Rogoredo, l'altra verità: il poliziotto mentì dicendo di aver chiamato i soccorsiSecondo quando emerso dagli interrogatori, pare che il poliziotto che ha ucciso il pusher a Rogoredo abbia mentito dicendo di aver chiamato i soccorsi. I dettagli. Il 26 gennaio scorso il poliziotto ... notizie.it
Rogoredo, colleghi dell’agente che sparò a pusher: Mentì su soccorsi, fanatico/ Piantedosi: Niente scontiRogoredo, indagato per omicidio volontario poliziotto che sparò a pusher. I colleghi: Mentì su soccorsi, un fanatico. Le ombre sul suo passato ... ilsussidiario.net
Ivan Francescon, trovato morto il poliziotto eroe: salvò una bimba dall'annegamento a Jesolo, aveva 52 anni - facebook.com facebook