Il poliziotto ‘fanatico’ i sospetti sul pizzo ai pusher e l’ordine al collega dopo l’omicidio | Vai in commissariato e prendi lo zaino

Il poliziotto Carmelo Cinturrino ha ucciso il 28enne marocchino Abderrahim Mansouri con un colpo alla testa in via Impastato a Milano. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio del 26 gennaio, dopo che l’agente aveva avuto uno scontro con il giovane, coinvolto in sospetti legati al pizzo ai pusher. Prima di sparare, Cinturrino ha ordinato a un collega di recuperare uno zaino dal commissariato. La motivazione esatta dell’uso della pistola resta ancora da chiarire.

“Vai in commissariato e prendi lo zaino”. Tardo pomeriggio del 26 gennaio, via Impastato a Milano. L’assistente capo Carmelo Cinturrino ha appena ferito a morte il ventottenne marocchino Abderrahim Mansouri: un unico colpo letale sopra la tempia destra. Inizia così la presunta messinscena che sarebbe stata architettata dal quarantaduenne per alterare la scena del crimine e avvalorare la tesi che ancora venerdì 20 febbraio ha ribadito al suo avvocato Piero Porciani: “Non avevo intenzione di uccidere, ho sparato perché avevo paura”. Peccato che, stando a quanto sta emergendo, Mansouri non abbia mai impugnato l’arma a salve, sistemata accanto al corpo in un secondo momento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

