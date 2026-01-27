L’indagine sul poliziotto che ha ucciso MA a Rogoredo | Il 28enne aveva droga

In un’operazione antidroga a Rogoredo, un poliziotto ha ucciso Abderrahim Mansouri, 28 anni, che avrebbe puntato contro di lui una pistola a salve. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze dell’incidente, mentre si approfondiscono le responsabilità legate all’uso delle armi da parte delle forze dell’ordine.

È indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri, cittadino marocchino di 28 anni, il quale gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve, in via Impastato nel quartiere milanese di Rogoredo, durante un servizio di controllo antidroga. La sua versione, resa al pubblico ministero durante l’interrogatorio in questura, è questa: «Gli avevamo detto ‘fermo polizia’, lui si è avvicinato ancora. Era a una ventina di metri e mi ha puntato l’arma contro. Ho avuto paura e ho sparato per difendermi ». Secondo l’avvocato del poliziotto Pietro Porciani il cittadino marocchino aveva con sé addosso «diversi tipi di stupefacenti » come risultato poi dagli accertamenti.🔗 Leggi su Open.online

