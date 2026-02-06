Domenica al Franchi la Robur cerca di confermare quanto di positivo ha mostrato in precedenza. Dopo un esordio promettente, i biancoverdi affrontano un impegno importante contro il Follonica Gavorrano, la squadra contro cui Gill Voria ha esordito in prima squadra lo scorso 12 aprile. La partita rappresenta una vera e propria prova del nove per il Siena, che vuole mettere subito in chiaro di non essere caduto nel facile entusiasmo.

L’esordio è andato bene ma la seconda partita è sempre la più difficile per un nuovo allenatore. Al cospetto del Follonica Gavorrano, contro cui Gill Voria esordì in prima squadra lo scorso 12 aprile, per il Siena quindi è una specie di prova del nove. Sia per il valore di un avversario affamato di punti e notevolmente rinforzato dal mercato invernale, sia perché appunto occorrerebbe evitare rilassamento che costò, sempre lo scorso anno, il ko contro la Fezzanese già ampiamente retrocessa pochi giorni dopo la bella gara proprio contro i maremmani. Voria, insieme ai fidati collaboratori Ghizzani e Radice, ha avuto tempo per preparare la sfida e valutare con attenzione la rosa, praticamente ormai al completo o quasi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Robur va a caccia della continuità. Domenica al Franchi servono conferme

Approfondimenti su Robur Siena

La Robur si prepara a un derby importante, in programma domenica allo stadio Lotti.

La Robur si concentra sul campo, superando il tabù ‘Franchi’.

