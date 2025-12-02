Marco Belinelli tedoforo per le olimpiadi di Milano Cortina 2026 Molto contento e super carico sarò emozionato

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 2 dicembre 2025 –  Marco Belinelli  sarà tra i 10.001 tedofori nella staffetta della Torcia Olimpica per Milano Cortina 2026, che il 6 dicembre inizierà il proprio percorso da Roma. Un’esperienza che lo rende già “ contento e carico ”, e che susciterà con ogni probabilità “grande emozione”. Da San Giovanni e da Bologna al tetto del mondo, dall'Italia al  titolo di campione Nba  con i San Antonio Spurs, fino all’esperienza come direttore per un giorno al ‘Carlino’. Il viaggio del cestista – campione negli ultimi anche con la Virtus – si intreccerà con quella della Fiamma Olimpica in vista dei giochi invernali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

