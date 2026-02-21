Robert Duvall un tiro per la gloria

Robert Duvall, noto attore statunitense, è scomparso all’età di 95 anni, lasciando un vuoto nel mondo del cinema. La sua lunga carriera ha spaziato tra ruoli iconici e film di successo, diventando un punto di riferimento per generazioni di spettatori. La sua morte ha suscitato moltissimo cordoglio tra colleghi e appassionati. La notizia si è diffusa rapidamente, mentre si conoscono dettagli sulla sua vita privata e sul suo ultimo progetto.

Roma, 21 feb – Nei giorni scorsi è venuta a mancare una delle ultime leggende della vera Hollywood. A 95 anni è infatti morto Robert Duvall. Figlio di un ammiraglio della marina statunitense e di un'attrice amatoriale, è anche discendente del leggendario generale confederato Robert Edward Lee, che, tra l'altro, interpretò nella pellicola Gods and Generals. Mosca bianca nella Mecca del cinema, si è sempre identificato come libertariano e conservatore, appoggiando sovente candidati repubblicani. Una vasta filmografia. Nella sua vasta filmografia si possono annoverare i più svariati generi, anche se ha sempre avuto una particolare predilezione per i film di guerra ed i western.