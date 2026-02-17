Robert De Niro e Al Pacino ricordano Robert Duvall | Un talento nato la sua grandezza resterà per sempre

Hollywood piange Robert Duvall, morto il 16 febbraio all'età di 95 anni. Le parole di Robert De Niro a Al Pacino, suoi storici colleghi di set nella saga de Il Padrino: "Lavorare con lui è stato un onore".🔗 Leggi su Fanpage.it

Robert Duvall ha espresso il suo dolore per la scomparsa di un grande attore, causa della perdita di un collega stimato.

Robert Duvall è morto, e Hollywood lo ricorda come un gigante del cinema.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Addio a Pino Colizzi, la voce italiana di De Niro, Nicholson e Superman; Dove si trova il grattacielo di 76 piani di Robert De Niro; Heat – La sfida, il primo film della storia con Robert De Niro e Al Pacino (e con Val Kilmer): dove vederlo oggi in streaming e home video; È morto Pino Colizzi, la voce italiana di Superman e Robert De Niro aveva 89 anni.

Robert De Niro e Al Pacino ricordano Robert Duvall: Un talento nato, la sua grandezza resterà per sempreHollywood piange Robert Duvall, morto il 16 febbraio all’età di 95 anni. L’attore premio Oscar, leggendario interprete di capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now, si è spento nella sua casa in ... fanpage.it

Addio a Robert Duvall, De Niro e Pacino: Un gigante del cinemaRobert Duvall, attore premio Oscar celebre per ruoli iconici ne Il Padrino e Apocalypse Now, è morto nella sua residenza in Virginia. La notizia è stata annunciata dalla moglie, Luciana Pedraza. it.blastingnews.com

#massimotroisi #robertduvall #HotelColonial #cinziathtorrini #JohnSavage #raquelward Massimo Troisi e Robert Duvall si "incrociano" in una scena di "Hotel Colonial" il film di Cinzia Th. Torrini interpretato dai due attori con John Savage e Rachel Ward nel 1 facebook

A reveure consigliere Tom Hagen. Robert Duvall 1931 - 2026. x.com