Robert De Niro e Al Pacino ricordano Robert Duvall | Un talento nato la sua grandezza resterà per sempre
Robert De Niro e Al Pacino ricordano Robert Duvall, scomparso il 16 febbraio all’età di 95 anni, a causa di una grave malattia. La notizia ha colpito Hollywood, dove l’attore aveva lasciato un segno indelebile con interpretazioni memorabili. De Niro ha detto che lavorare con Duvall nei set de Il Padrino è stato un vero privilegio, sottolineando la sua naturalezza sul set e la capacità di rendere ogni scena unica.
#massimotroisi #robertduvall #HotelColonial #cinziathtorrini #JohnSavage #raquelward Massimo Troisi e Robert Duvall si "incrociano" in una scena di "Hotel Colonial" il film di Cinzia Th. Torrini interpretato dai due attori con John Savage e Rachel Ward nel 1 facebook
A reveure consigliere Tom Hagen. Robert Duvall 1931 - 2026. x.com