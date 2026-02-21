Ritrovato reperto di epoca cartaginese | possibile traccia del passaggio di Annibale nel Sannio

Un reperto di epoca cartaginese è stato scoperto giovedì scorso tra Cerreto Sannita e Civitella Licinio, frazione di Cusano Mutri, suscitando grande interesse tra gli archeologi. La moneta, che potrebbe risalire ai tempi di Annibale, è stata trovata durante uno scavo in un'area che si pensa abbia visto passaggi storici importanti. Il ritrovamento apre nuove ipotesi sull'antica presenza cartaginese in questa regione e sulle rotte commerciali dell’epoca. La scoperta rimane ancora sotto analisi approfondite.

Tempo di lettura: 2 minuti Un ritrovamento di grande interesse storico è avvenuto giovedì scorso nel territorio compreso tra Cerreto Sannita e Civitella Licinio, frazione di Cusano Mutri, dove è stata rinvenuta una moneta che, dai primi riscontri visivi, sembrerebbe di matrice punica-cartaginese. A individuare il reperto è stato Fabio Di Giacomo che, mentre transitava nella zona per motivi di lavoro, ha notato nel terreno – probabilmente smosso dal passaggio di cinghiali – un piccolo tondello metallico. L'oggetto, recuperato con attenzione, presentava al dritto l'immagine di una palma da dattero, simbolo tipico della cultura punica.