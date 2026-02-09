Gli elefanti da guerra di Annibale c’erano davvero | la prova da un osso ritrovato in Spagna
Gli scavi a Cordova hanno portato alla luce un grande osso, simile a una palla da baseball, che potrebbe cambiare tutto sulla storia delle guerre puniche. Si tratta forse del primo reperto che dimostra l’uso di elefanti da guerra da parte di Annibale e dei cartaginesi. La scoperta apre nuove strade per capire meglio le tecniche militari di oltre duemila anni fa.
Roma, 9 febbraio 2026 – Un osso delle dimensioni di una palla da baseball, rinvenuto durante uno scavo archeologico a Cordova, nel sud della Spagna, rappresenterebbe la prima prova materiale dell’impiego di elefanti da guerra da parte delle truppe cartaginesi comandate da Annibale durante le guerre puniche. L’importante scoperta, che certificherebbe quanto riportato dalle fonti storico-letterarie, è stata annunciata da un team internazionale con un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Archaeological Science: Reports. Una supposizione rafforzata da molti dati. Il reperto è stato rinvenuto nel sito di Colina de los Quemados, identificato da tempo con l’iniziale insediamento (“oppidum” in latino) che precedette la fondazione della Cordova romana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
