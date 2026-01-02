Benevento Starita torna nel Sannio solo di passaggio | ecco dove giocherà

Ernesto Starita, di proprietà del Benevento, tornerà nel Sannio solo di passaggio. Dopo pochi mesi all’Torres, squadra alla quale era stato prestato in estate su richiesta di mister Pazienza, il suo ritorno rappresenta un nuovo step nella sua carriera. Questa breve parentesi evidenzia le dinamiche di mercato e le strategie di squadra nel calcio professionistico italiano.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ durata pochi mesi l’avventura di Ernesto Starita alla Torres. Il calciatore, di proprietà del Benevento, durante il mercato estivo era stato ceduto in prestito ad agosto alla compagine isolana fortemente voluto da mister Pazienza. Poi le cose non sono andate come ci si attendeva con l’esonero del tecnico e le due sole reti messi a segno dall’attaccante nella sua esperienza in Sardegna. Da qui la decisione di farlo tornare in giallorosso per girarlo in prestito al Guidonia Montecelio, squadra laziale che milita nel girone B di serie C. “ Il Benevento Calcio – si legge nella nota – comunica che il calciatore Ernesto Starita, rientrato dal prestito alla Torres, si trasferisce a titolo temporaneo al Guidonia Montecelio FC. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

