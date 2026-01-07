Simon Yates annuncia a sorpresa il ritiro La carriera | i successi al Giro e alla Vuelta

Simon Yates ha annunciato improvvisamente il suo ritiro dal ciclismo professionistico, lasciando alle spalle una carriera ricca di successi, tra cui vittorie al Giro d’Italia e alla Vuelta. La decisione, comunicata all'inizio della nuova stagione, solleva interrogativi sul momento giusto per concludere un percorso sportivo di alto livello. Yates, noto per le sue capacità di scalatore e determinazione, si congeda con un ricordo di traguardi importanti.

Roma, 7 gennaio 2026 – Il momento giusto per ritirarsi, probabilmente, non esiste, né ne nelle fasi di flessione, quelle in cui si va a caccia della rivincita, né quando invece si è all'apice: forse proprio questi pensieri sono stati al centro delle riflessioni di Simon Yates, che a sorpresa annuncia il suo ritiro, con effetto immediato, da ciclista professionista proprio ora che la nuova stagione è cominciata. L'annuncio di Simon Yates. Il vincitore del Giro d'Italia 2025 ha affidato a un post sui propri profili social un annuncio poi prontamente ripreso anche dalla sua Visma-Lease a Bike, l'ultima (grande) squadra della carriera dopo una vita nell'attuale Team Jayco AlUla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Simon Yates annuncia a sorpresa il ritiro. La carriera: i successi al Giro e alla Vuelta Leggi anche: Il campione in carica del Giro d’Italia Simon Yates annuncia il ritiro Leggi anche: Ciclismo, Simon Yates si ritira a 33 anni: l’annuncio a sorpresa dopo il trionfo al Giro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Simon Yates dice basta: il vincitore dell'ultimo giro si ritira!. Simon Yates lascia il ciclismo, l'annuncio a sorpresa: "Ci penso da molto, è il momento giusto" - Il campione in carica del Giro d'Italia appende la bici al chiodo a soli 33 anni: "Non è una decisione presa alla leggera" ... tuttosport.com

