Gallarate maxi controlli nei locali | 140mila euro di multe e licenze sospese

Gallarate (Varese), 9 febbraio 2025 -– Un'azione di controllo ha scoperchiato una situazione di diffusa irregolarità all'interno di due locali pubblici della città, facendo emergere un quadro allarmante e portando a conseguenze immediate e pesantissime. Il bilancio parla da solo: oltre 140mila euro di sanzioni e licenze sospese con effetto immediato per entrambe le attività coinvolte. L'operazione, coordinata dalla polizia di Stato, ha visto scendere in campo un vero e proprio fronte comune delle istituzioni: il Nucleo ispettorato del lavoro dell'Arma dei carabinieri, la guardia di finanza, i vigili del fuoco e il personale dell'Ats Insubria.

