L’AST-Associazione Sclerosi Tuberosa-APS organizza, venerdì 6 febbraio 2026, il convegno medico "PIT STOP DEA" a Torrette aperta a tutte le professioni mediche ed infermieristiche: neurologia, nefrologia, lam, ginecologia, genetica, operatori sanitari, infermieri, psicologi, psichiatri, operatori sociali. La Sclerosi Tuberosa (ST) è una malattia genetica rara che provoca tumori benigni multipli in diversi organi (sistema nervoso centrale, cuore, reni, polmoni, occhi, cute), è la principale causa genetica di epilessia e disabilità intellettive. Nell’ambito di questa patologia, è fondamentale la condivisione di competenze multidisciplinari in un approccio olistico al fine di costruire un valido supporto ai bisogni di pazienti e caregiver. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Torrette il convegno. Pit stop Dea

Approfondimenti su Dea Torrette

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Dea Torrette

Argomenti discussi: A Torrette il convegno. Pit stop Dea; Sclerosi tuberosa: ad Ancona il convegno medico PIT STOP DEA.

Fine vita: convegno per favorire il dialogo, iniziativa dell'Asl Napoli 3 SudDialoghi sul fine vita: prospettive etiche, giuridiche e umane. È il titolo del convegno promosso nella sala convegni De Guevara del plesso Bottazzi a Torre del Greco dalla direzione generale dell'Asl ... ansa.it

'Il rifiuto genitoriale' e la tutela per il minore, convegno a Torre AnnunziataIl Rifiuto genitoriale: analisi, rilevanza giuridica e strumenti di tutela per il minore Questo il tema del convegno che si terrà il 16 dicembre alle ore 15:30, nell'Aula Siani del Tribunale di ... ansa.it

La Sclerosi Tuberosa sarà al centro del convegno medico “PIT STOP DEA”, in programma venerdì 6 febbraio 2026 a Torrette (Ancona), presso l’Auditorium Sandro Totti dell’Università Politecnica delle Marche. Il convegno, organizzato dall’ AST - Associazione - facebook.com facebook