Rischio idrogeologico Niente case all’ex Sapaba

L’area dell’ex Sapaba di Casalecchio viene riconosciuta come a rischio idrogeologico più elevato, passando da P2 a P3. Questa modifica deriva dall’analisi delle recenti verifiche sui livelli di pericolo e comporta divieti più severi per nuove costruzioni. La zona, situata lungo il fiume Reno, rischia in modo particolare in caso di forti piogge. Nessuna nuova abitazione potrà essere realizzata in quella porzione dell’area.

L’area golenale in sinistra Reno dell’Ex Sapaba di Casalecchio passa da P2 a P3 nella classificazione del rischio idrogeologico. Questo vuol dire che se prima la probabilità di alluvioni era valutata di media portata, adesso si ritiene che i rischi di esondazioni siano più elevati. Il passaggio è avvenuto in questi giorni. Autrice di questa nuova classificazione è l’Autorità di Bacino del Po, organo governativo che si occupa della sicurezza degli alvei di tutti i corsi d’acqua che si immettono nel Po. La nuova classificazione adesso dovrà essere adottata dalla Regione Emilia Romagna nella variante al Piano per l’assetto idrogeologico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

