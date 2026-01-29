Rischio idrogeologico in una ricerca gli effetti sul prezzo delle case

In Italia, un Paese soggetto a frequenti eventi alluvionali, si sa poco su come il rischio idrogeologico influenzi il valore delle case. Una ricerca ha cercato di capire se e quanto questo fattore possa abbassare i prezzi degli immobili nelle zone più a rischio. I risultati mostrano che, in alcune aree, il rischio si riflette già sui valori di mercato, ma in altre ancora si sottovaluta. Gli esperti chiedono maggiore attenzione e trasparenza per aiutare chi compra e chi vende.

MILANO (ITALPRESS) – In una nazione ad alto rischio idrogeologico come l'Italia, si sa ancora poco su quanto questo aspetto influisca sulla valutazione di un immobile. Una lacuna che cerca di colmare lo studio effettuato da Marco Rossitti, ricercatore del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito – DABC del Politecnico di Milano, con un working paper dal titolo: "Valutazione del rischio di alluvione e caratteristiche di resilienza nel mercato immobiliare italiano", apparso sulla piattaforma SSRN all'interno della Working Paper Series del Center for Real Estate del MIT – Massachusetts Institute of Technology di Boston, USA.

