Progetto Bandiera Blu sul litorale domizio ripartono i lavori dopo la svolta al Tar

Riprendono i lavori del progetto Bandiera Blu sul litorale domizio dopo la decisione del Tar Campania. La prima sezione, presieduta da Nicola Gaviano, ha esaminato il ricorso di Gmc Lavori Srl contro il Comune di Sessa Aurunca e D'Ambrosca Costruzioni Srl. La ripresa delle attività rappresenta un passo importante per il completamento del progetto, che mira a migliorare la qualità delle spiagge e dei servizi sul territorio.

La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Nicola Gaviano, si è pronunciata sul ricorso presentato dalla Gmc Lavori Srl contro il Comune di Sessa Aurunca, rappresentato dall'avvocato Mario Caliendo, nei confronti della D'Ambrosca Costruzioni Srl. Oggetto del ricorso l'annullamento della determina a firma del responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti del Comune di Sessa Aurunca dell'aggiudicazione dell'appalto delle 'Opere di completamento nel comune di Sessa Aurunca del Grande Progetto Bandiera Blu del Litorale Domizio', in favore di D'Ambrosca Costruzioni Srl. La Gmc Lavori Srl si doglieva riguardo i costi di manodopera della società controinteressata con la richiesta di annullamento del contratto di appalto stipulato con la D'Ambrosca Costruzioni Srl.

Grande Progetto "Bandiera blu del Litorale Domitio" - L'Arcadis (Agenzia regionale campana per la difesa del suolo) ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di ... regione.campania.it

Castel Volturno, litorale: missione decoro sognando la bandiera blu - Il forte e concreto segnale è partito dal Lido Flava, sulla costa domiziana, dove 1. ilmattino.it

