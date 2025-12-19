Mercosur rinviato l’Italia fa saltare i piani di Bruxelles Il ruolo della strana coppia Macron-Meloni

Il rinvio dell’accordo Mercosur, previsto inizialmente per dicembre e ora spostato a gennaio, scuote le strategie europee. In questo scenario, spiccano le dinamiche tra Macron e Meloni, protagonisti di una scena politica complessa e influente. L’Italia, con la sua posizione, rende ancora più intricata la partita diplomatica, mettendo in discussione gli equilibri già fragili tra Bruxelles e i partner sudamericani.

Il giorno dopo il rinvio a gennaio della firma dell’accordo di libero scambio con il Mercosur, inizialmente previsto per il 20 dicembre, l’attenzione è tutta sulla posizione assunta dalla premier italiana Giorgia Meloni. Perché se il freno della Francia e della Polonia era più che scontato, l’Italia ha fatto da ago della bilancia. Ostacolando anche l’accelerata che, invece, avrebbero voluto dare Germania e Spagna per trovare in quella partnership uno strumento di risposta ai dazi di Trump. Complici, ma fino a un certo punto, le proteste degli agricoltori. Perché per Meloni il guaio non sono i trattori addobbati a tema natalizio fermi a Place du Luxembourg, davanti al Parlamento europeo, ma è il rientro a casa senza il consenso delle organizzazioni di categoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

