Macron cambia l’agenda del G7 rinviato il vertice per un evento di arti marziali alla Casa Bianca nel giorno del compleanno di Trump

Il vertice del G7 è stato rinviato a causa di un evento inaspettato: un incontro di arti marziali alla Casa Bianca in occasione del compleanno di Trump. Questa decisione evidenzia come, a volte, imprevisti di natura diversa possano modificare le agende diplomatiche, sottolineando la varietà di motivi che possono influenzare le priorità internazionali.

C’è chi sposta i grandi vertici della diplomazia per una crisi internazionale. E chi, invece, per un match di arti marziali miste. Lo sanno bene i tecnici dell’Eliseo, costretti a rimettere mano all’ agenda del G7 per non scontentare Donald Trump. La Francia, scrive Politico, ha deciso di rinviare di un giorno il vertice dei leader del G7, previsto per giugno, per evitare una scomoda sovrapposizione con un evento UFC ( Ultimate Fighting Championship ) che si terrà alla Casa Bianca. L’evento Ufc organizzato da Trump alla Casa Bianca. Il summit dei leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti era inizialmente in programma per il 14 giugno. 🔗 Leggi su Open.online

