Rinnovo Pio Esposito Marotta e Ausilio pronti a blindare l’attaccante | maxi stipendio e incontro già fissato

L’Inter si prepara a rinnovare il contratto di Pio Esposito, con un incontro già programmato per definire i dettagli. L’obiettivo è blindare l’attaccante italiano fino al 2031, garantendogli un ingaggio più consistente. La volontà della società è consolidare il talento emergente e rafforzare il reparto offensivo, in vista delle prossime stagioni. Il rinnovo rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del giocatore e della squadra.

Inter News 24 Rinnovo Pio Esposito, in primavera i nerazzurri contano di blindare l'attaccante italiano fino al 2031: incontro già fissato. L' Inter non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire il suo gioiello più splendente. Mentre i club di Premier League hanno iniziato a inviare i propri scout a San Siro per visionare da vicino Francesco Pio Esposito, la dirigenza nerazzurra ha già pronta la contromossa per blindare l'attaccante classe 2005. Rinnovo Pio Esposito, i dettagli del nuovo contratto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il piano di Marotta e Ausilio è chiaro: trasformare Pio Esposito in una colonna portante dell'Inter del futuro.

