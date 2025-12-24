Giuffredi | Pio Esposito? A De Laurentiis piaceva ma l’Inter non ha mai voluto cederlo e lui è innamorato dei nerazzurri
Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Vergara, Pio Esposito e Ambrosino, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, affrontando diversi temi legati all’attualità azzurra. Le parole di Giuffredi. «Le due partite di Supercoppa sono state di livello altissimo, davvero molto importanti. Di Lorenzo che alza un altro trofeo da capitano? Il 2025 non poteva iniziare meglio dal punto di vista calcistico. È arrivato uno scudetto unico e inaspettato dopo una stagione precedente disastrosa, poi la Supercoppa che rappresenta qualcosa di ulteriormente bellissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Giuffredi: Marianucci? E' vero che piace al Torino, il Napoli può cederlo in prestito, così come Vergara e Ambrosino.
