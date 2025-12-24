Giuffredi | Pio Esposito? A De Laurentiis piaceva ma l’Inter non ha mai voluto cederlo e lui è innamorato dei nerazzurri

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Vergara, Pio Esposito e Ambrosino, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, affrontando diversi temi legati all’attualità azzurra. Le parole di Giuffredi. «Le due partite di Supercoppa sono state di livello altissimo, davvero molto importanti. Di Lorenzo che alza un altro trofeo da capitano? Il 2025 non poteva iniziare meglio dal punto di vista calcistico. È arrivato uno scudetto unico e inaspettato dopo una stagione precedente disastrosa, poi la Supercoppa che rappresenta qualcosa di ulteriormente bellissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

giuffredi pio esposito a de laurentiis piaceva ma l8217inter non ha mai voluto cederlo e lui 232 innamorato dei nerazzurri

© Ilnapolista.it - Giuffredi: «Pio Esposito? A De Laurentiis piaceva, ma l’Inter non ha mai voluto cederlo e lui è innamorato dei nerazzurri»

Leggi anche: Pio Esposito Inter, l’agente ammette: «Non è un mistero che piacesse a De Laurentiis, ma lui ama i nerazzurri! Il club ha dimostrato quella cosa»

Leggi anche: Pio Esposito, l’agente Giuffredi: «Troppo clamore mediatico attorno a lui…»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'AGENTE - Giuffredi: Marianucci? E' vero che piace al Torino, il Napoli può cederlo in prestito, così come Vergara e Ambrosino.

giuffredi pio esposito deL'agente di Esposito: "Innamorato dell'Inter. Napoli? Piaceva a DeLa, ma i nerazzurri non hanno mai voluto cederlo" - Non è mai esistita neanche una possibilità di vedere Francesco Pio Esposito con la maglia del Napoli. msn.com

giuffredi pio esposito deAg Esposito: “Pio al Napoli? Piaceva a DeLa ma lui ama l’Inter e il club non ha mai voluto…” - Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato del classe 2005 ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ... msn.com

L'agente di Pio Esposito: "Stop al clamore mediatico, create aspettative atomiche su di lui" - Mario Giuffredi, agente che cura gli interessi di vari calciatori di Serie A tra i quali Di Lorenzo, Politano, Pio e Sebastiano Esposito, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La ... tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.