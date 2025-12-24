Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Vergara, Pio Esposito e Ambrosino, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, affrontando diversi temi legati all’attualità azzurra. Le parole di Giuffredi. «Le due partite di Supercoppa sono state di livello altissimo, davvero molto importanti. Di Lorenzo che alza un altro trofeo da capitano? Il 2025 non poteva iniziare meglio dal punto di vista calcistico. È arrivato uno scudetto unico e inaspettato dopo una stagione precedente disastrosa, poi la Supercoppa che rappresenta qualcosa di ulteriormente bellissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Giuffredi: «Pio Esposito? A De Laurentiis piaceva, ma l’Inter non ha mai voluto cederlo e lui è innamorato dei nerazzurri»

Leggi anche: Pio Esposito Inter, l’agente ammette: «Non è un mistero che piacesse a De Laurentiis, ma lui ama i nerazzurri! Il club ha dimostrato quella cosa»

Leggi anche: Pio Esposito, l’agente Giuffredi: «Troppo clamore mediatico attorno a lui…»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'AGENTE - Giuffredi: Marianucci? E' vero che piace al Torino, il Napoli può cederlo in prestito, così come Vergara e Ambrosino.

L'agente di Esposito: "Innamorato dell'Inter. Napoli? Piaceva a DeLa, ma i nerazzurri non hanno mai voluto cederlo" - Non è mai esistita neanche una possibilità di vedere Francesco Pio Esposito con la maglia del Napoli. msn.com