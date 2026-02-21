Rimini minaccia bomba a convegno sulla Pace | evento spostato
A Rimini, un allarme bomba ha causato lo spostamento di un convegno sulla pace in Terra Santa. La minaccia ha portato le forze dell’ordine a intervenire rapidamente, creando scompiglio tra i partecipanti. L’evento, previsto in una sala affollata, è stato spostato in un’altra sede per motivi di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha agitato gli organizzatori e i presenti. La polizia sta indagando sugli autori della minaccia.
Minacce di Attentato a Rimini: Sotto Scacco un Incontro per la Pace in Terra Santa. Un allarme sicurezza ha sconvolto mercoledì l’atmosfera di Rimini, costringendo al trasferimento d’urgenza di un convegno dedicato alla pace in Terra Santa. La direzione dell’hotel Polo, struttura ricettiva della città, ha ricevuto infatti minacce di attentato via email, inducendo alla cancellazione dell’evento e al suo trasferimento nella sede dell’associazione organizzatrice, “Identità europea”, situata in corso d’Augusto. L’episodio, che solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza e la libertà di espressione, si è consumato nelle ore immediatamente precedenti all’inizio del dibattito, previsto per le 18.🔗 Leggi su Ameve.eu
