Rimini minaccia bomba a convegno sulla Pace | evento spostato

A Rimini, un allarme bomba ha causato lo spostamento di un convegno sulla pace in Terra Santa. La minaccia ha portato le forze dell’ordine a intervenire rapidamente, creando scompiglio tra i partecipanti. L’evento, previsto in una sala affollata, è stato spostato in un’altra sede per motivi di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha agitato gli organizzatori e i presenti. La polizia sta indagando sugli autori della minaccia.