Mondiali 2026 Trump sicuro | Onorato di questo evento! Ecco cosa vi promettiamo sulla pace

Trump premiato per la pace: “Un onore straordinario”. Le parole del presidente degli USA sui Mondiali Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è stato insignito del FIFA Peace Prize 2025, un riconoscimento speciale consegnato dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, per il contributo alla promozione della pace nel mondo. Durante la cerimonia, Trump . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiali 2026, Trump sicuro: «Onorato di questo evento! Ecco cosa vi promettiamo sulla pace»

