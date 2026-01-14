certezze effe ripartire da difesa e rimbalzi

Certezze Effe propone di concentrarsi sulla difesa e sui rimbalzi, elementi chiave per migliorare le prestazioni. Dopo la sconfitta contro Verona, la Fortitudo si prepara a ripartire, puntando su una strategia che valorizzi i punti di forza della squadra. I prossimi incontri casalinghi contro Mestre e Urania Milano rappresentano un’opportunità per rafforzare le ambizioni e riprendere il cammino verso risultati positivi.

Minimizzare i difetti e massimizzare e fare ancora più risaltare i propri aspetti positivi. Lasciata alle spalla l’amara sconfitta e la brutta prestazione offensiva di sabato contro Verona, la Fortitudo prova a voltare pagina e guarda avanti, a un doppio appuntamento casalingo, sabato con Mestre e mercoledì con l’Urania Milano, che potrebbero rilanciare le ambizioni. Che il problema della Effe sia la prestazione fuori casa (3 vinte e 8 perse) e l’attacco (il quarto peggio del campionato) è chiaro, che lo siano le percentuali dalla lunga distanza, come abbiamo analizzato nei giorni scorsi, (31 percento, il più basso in assoluto con un clamoroso 5 su 52 complessivo nelle ultime due trasferte tra Rieti e Verona) è altrettanto lampante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

