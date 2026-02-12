Croswell | Rimbalzi e difesa per Treviso Basket fiducia in Faggian

Arriva in Nutribullet Treviso un nuovo giocatore che punta a rafforzare i rimbalzi e la difesa della squadra. L’obiettivo è chiaro: aumentare la presenza sotto canestro e migliorare la fase difensiva. La società ha fiducia in Faggian, e i tifosi sperano che questa mossa porti risultati concreti sul campo.

Arriva in Nutribullet Treviso un elemento chiave con obiettivi chiari: aumentare la presenza sotto canestro, migliorare i rimbalzi e rafforzare la fase difensiva, mirando a rispondere alle esigenze di squadra con versatilità e solidità. L'impostazione di gioco proposta privilegia un profilo capace di coprire anche il ruolo di ala forte, offrendo letture utili per l'organizzazione tattica. Ed Croswell è stato inserito nel roster puntando su due ambiti principali: rimbalzi e difesa, considerati pilastri per una prestazione affidabile nel movimento della stagione. L'equilibrio tra intensità fisica e letture difensive suggerisce la possibilità di adattarsi anche a compiti da ala forte, aumentando le opzioni di scelta per l'allenatore.

